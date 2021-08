Nach dem Fischsterben in den Rheinauen bei Neuburg hat der BUND Südpfalz Strafanzeige gegen den Entwässerungsverband der Verbandsgemeinde Hagenbach erstattet. Die Polizei in Landau ermittelt wegen des möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Der Umweltschutzverband hält den Vorsitzenden des Entwässerungsverbands persönlich für das große Fischsterben und den ökologischen Schaden in den Gewässern bei Neuburg verantwortlich. So habe er veranlasst, dass in dem Naturschutzgebiet abgestandenes, sauerstofffreies Rheinwasser von überschwemmten Feldern und Wiesen ungebremst in das Grabensystem abgelassen wurde. Deswegen sind laut einer Expertin 80.000 Fische wegen Sauerstoffmangels gestorben. Der Beschuldigte weist die Verantwortung zurück: Er müsse bei Rheinhochwasser die Überschwemmungsflächen entwässern lassen. Das sei im vorliegenden Fall mit der Gewässerbehörde in Neustadt abgesprochen worden.