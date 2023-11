Bürgermeisterwahlen in den Verbandsgemeinden Deidesheim und Freinsheim

In den Verbandsgemeinden Deidesheim und Freinsheim (beide Landkreis Bad Dürkheim) sind am Sonntag Bürgermeisterwahlen. Insgesamt rund 22.000 Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

In der Verbandsgemeinde Deidesheim geht Bürgermeister Peter Lübenau (CDU) in den Ruhestand. Er war seit 2016 im Amt. Einziger Kandidat bei der Wahl seines Nachfolgers ist der 57 Jahre alte Dieter Dörr (CDU). Er ist derzeit Beigeordneter der Stadt und der Verbandsgemeinde Deidesheim. Weil er als einziger Kandidat antritt, steht auf den Stimmzetteln "JA" und "NEIN". Erhält Dörr mehr als 50 Prozent JA-Stimmen, ist er gewählt.

Die Stadtmauergasse in Deidesheim SWR

Deidesheim: SPD und FWG fanden keine Bürgermeister-Kandidaten

SPD und FWG in Deidesheim hätten gerne Gegenkandidaten aufgestellt, haben aber niemanden gefunden. "Wir haben Gespräche mit mehreren interessierten Bürgern geführt, aber keiner wollte antreten", sagte die Bundestagsabgeordnete Isabel-Mackensen-Geis, die den Deidesheimer SPD-Gemeindeverband leitet. Ähnlich sah es bei den Freien Wählern aus, deren Vorsitzende Julia Kren sagte: "Wir hätten gerne einen Kandidaten aufgestellt."

In der Verbandsgemeinde Freinsheim tritt Amtsinhaber Jürgen Oberholz (FWG) erneut an. Der 53-Jährige ist seit 2016 Verbandsgemende-Bürgermeister. Die Stichwahl hatte er damals mit 52,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Gegen ihn tritt Thomas Jaworek (CDU) an, der hauptberuflich als Chemiker bei der BASF arbeitet und ehrenamtlich seit 2014 Ortsbürgermeister in Kallstadt ist.

Insgesamt rund 22.000 Wahlberechtigte

In der Verbandsgemeinde Deidesheim, die aus der Stadt Deidesheim und den Ortsgemeinden Forst, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg besteht, sind rund 9.500 Bürger zur Bürgermeisterwahl aufgerufen.

In der Verbandsgemeinde Freinsheim, die aus Bobenheim am Berg, Dackenheim, Erpolzheim, der Stadt Freinsheim, Herxheim am Berg, Kallstadt, Weisenheim am Berg und Weisenheim am Sand besteht, gibt es insgesamt rund 13.000 Wahlberechtigte.