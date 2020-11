per Mail teilen

Neuer Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Lambrecht wird Gernot Kuhn von der CDU. Er erhielt mehr als 53 Prozent der Stimmen.

In Haßloch wird die Bürgermeisterwahl am 22. November in einer Stichwahl entschieden - zwischen dem CDU-Kandidat Tobias Meyer und Ralf Trösch von der SPD. Keiner der Bewerber konnte gestern die erforderliche Mehrheit erzielen.