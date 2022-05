In Schweighofen im Kreis Südliche Weinstraße wird am Sonntag ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. Nur ein Kandidat tritt zur Wahl in der rund 560 Einwohner zählenden Gemeinde an. Die Wahl wurde nötig, weil die bisherige Ortsbürgermeisterin zurücktrat. Sie hatte das Amt aus Zeitgründen niedergelegt.