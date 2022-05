Bürgerinitiative gegen KiTa-Neubau wehrt sich

Im Streit um den Neubau der Kindertagesstätte in Speyer Nord wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen das Vorgehen der Stadt. Diese hatte ihre Unterstützerliste für ein Bürgerbegehren gegen das Neubauprojekt nicht anerkannt. Nach Angaben der Stadt fehlen auf der Liste 30 von 2270 notwenigen Unterschriften. Die Bürgerinitiative will die fehlenden Unterschriften jetzt bis Freitag nachreichen. Sie kritisiert, dass die Stadt sie auf diese Möglichkeit nicht hingewiesen hat. Sie sei rechtlich dazu verpflichtet gewesen. Die Bürgerinitiative will verhindern, dass in Speyer Nord für den Neubau der KiTa Bäume gefällt und Grünflächen versiegelt werden. Sie wirbt dafür, den Neubau am alten Standort zu errichten.