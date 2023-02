Stadt Landau diskutiert neues Verkehrskonzept für die Südstadt

Die Stadt Landau informiert heute bei einer öffentlichen Veranstaltung über ihre Umbaupläne in der Südstadt. Dabei sollen auch Vorschläge der Bürger aus Landau mit diskutiert werden.

Die Stadt lädt unter dem Motto "Eine Südstadt für alle" zu der Diskussionsveranstaltung ein. Die Stadtverwaltung will zunächst über ihre Umbaupläne des Viertels informieren. Dabei werden vor allem die Verkehrsprobleme in der Südstadt angesprochen. Anschließend soll diskutiert werden, so die Stadt. Dabei gehe es um Verkehrssicherheit, Durchgangsverkehr und den Ausbau der Glacisstraße. An den Umbauplänen für diese Straße in der Südstadt hat sich aktuell ein Streit zwischen der Stadt und Anwohnern entzündet.

Umbau der Südstadt Landau erstmal auf Eis

Wegen des Anwohnerprotestes hatte der Mobilitätsausschuss der Stadt die Umbaupläne erst einmal nicht beschlossen, sondern die Verwaltung beauftragt, eine Informationsveranstaltung im Viertel abzuhalten. Nach und nach will die Stadt die Straßen der Südstadt umbauen. Für ein umweltfreundlicheres Stadtklima sollen Bäume gepflanzt werden, Parkplätze wegfallen und die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöht werden.

So sieht eine Straße in der Landauer Südstadt nach der Sanierung aus: barrierefrei, fahrradfreundlich, mit Bäumen am Straßenrand und deutlich weniger Parkplätzen. SWR

"Ziel aller Maßnahmen muss es aus unserer fachlichen Sicht sein, die Sicherheit für den Fahrrad- und Fußverkehr zu verbessern, den Schleich- und Abkürzungsverkehr durch Autos zu unterbinden und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass möglichst alle Anwesen direkt mit allen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

OB von Landau will Konzept für den Verkehr erklären

Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) meinte im Vorfeld der Veranstaltung, dass die Stadt nicht nur ihre Schritte vorstellen, sondern vor allen Dingen begründen will. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) sagt, die Stadt teile die Meinung der Anwohnerinnen und Anwohner, dass es in der Innenstadt zu viel Durchgenagsverkehr gibt und das oft zu schnell gefahren wird. Es sei das Ziel, die Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger zu verbessern. Es sollen aber auch möglichst alle ihre Wohnungen mit allen Verkehrsmitteln erreichen können.

Stadt will Ergebnisse in Planung aufnehmen

Die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung sollen in der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern besprochen werden. Auch sollen die Vorschläge bei der weiteren Planung und der Umsetzung berücksichtigt werden, verspricht die Stadt.