Bürgerentscheide in der Pfalz: Hotel, Gewerbegebiet und Wohnungen zur Wahl

Am Sonntag stehen neben der Bundestagswahl in der Pfalz auch drei Bürgerentscheide an. In Bad Dürkheim gehts um ein geplantes Hotel, in Otterstadt um ein Gewerbegebiet und in Bobenheim-Roxheim sollen auf einem Acker neue Wohnungen entstehen.

Stimmzettel beim Einwurf in eine Wahlurne dpa Bildfunk picture alliancedpa Sebastian Gollnow Mehr als 15.000 Wahlberechtigte sind nach Angaben der Stadtverwaltung in Bad Dürkheim aufgerufen, über den Bau eines Hotels in der Nähe des Dürkheimer Gradierbaus abzustimmen. Auf dem städtischen Gelände einer ehemaligen Gärtnerei wollen ein Investor und zwei Architekten ein 240-Betten-Hotel bauen. Sie stufen den Standort mit angrenzenden Weinbergen und der Nähe zum Wurstmarktplatz und zur zukünftigen Dürkheimer Therme als ideal ein. Zudem fehle der Kurstadt noch ein attraktives Hotel. Bad Dürkheim Bürgerentscheid gefordert Bad Dürkheim: Mehr als 2.600 Unterschriften gegen Wein-Hotel Eine Bürgerinitiative in Bad Dürkheim hat mehr als 2.600 Unterschriften gegen den geplanten Bau eines Wein-Hotels gesammelt. mehr... Bad Dürkheimer Bürgerinitiatve lehnt Bau von Hotel ab Eine Bürgerinitiative hatte gegen das Projekt allerdings mehr als 2.500 Unterschriften gesammelt. Das geplante Hotel sei zu gigantisch und optisch nicht ansprechend, außerdem schade es dem Klima, hieß es. Das mindere die Qualität der umliegenden Weinberge. Beim Bürgerentscheid können die Wähler mit "Ja" oder "Nein" darüber abstimmen, ob die Stadt das Gelände an den Hotel-Investor verkaufen soll. Otterstadt: Gemeinsames Gewerbegebiet mit Speyer? Auch im Rhein-Pfalz-Kreis haben Bürger die Qual der Wahl: In der 3.300-Einwohner-Gemeinde Otterstadt will der Gemeinderat wissen, ob die Bürgerinnen und Bürger ein gemeinsames Gewerbegebiet mit der Stadt Speyer befürworten. Für das sogenannte Pionierquartier würden auf Otterstadter Gemarkung rund zehn Hektar Ackerland versiegelt. Ortsansicht von Otterstadt SWR SWR - Bobenheim-Roxheim: Wohnungen auf Ackerflächen? Ums Thema Wohnen dreht sich der Bürgerentscheid am Sonntag in Bobenheim-Roxheim: In der Gemeinde soll ein neues Wohngebiet entstehen - ebenfalls auf Ackerflächen. Lamge Wartezeiten beim Hausbau dpa Bildfunk picture-alliance / Reportdienste Felix Kästle