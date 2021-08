Der Stadtrat in Bad Dürkheim hat einem Bürgerentscheid für oder gegen den Neubau eines Hotels zugestimmt. Eine Bürgerinitiative hatte 2500 Unterschriften gegen den Neubau gesammelt, allerdings hatte sie das geplante Hotel in einer Fotomontage zu groß dargestellt, sodass ein Bürgerbegehren als unzulässig eingestuft wurde. Nun sollen die Dürkheimer Bürger aber dennoch über den Verkauf des Geländes an die Hotelinvestoren am Tag der Bundestagswahl am 26. September abstimmen.