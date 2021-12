Das Rathaus in Ludwigshafen leert sich. Die letzten Behörden ziehen kurz nach Weihnachten um. Auch das Standesamt, die Bürgerdienste und die Rentenstelle bekommen neue Räume in der ehemaligen Sparkasse.

Kartons im Ludwigshafener Rathaus müssen gepackt, die EDV im neuen Gebäude eingerichtet werden. Die Stadt hat das ehemalige Sparkassengebäude in der Bismarckstraße zumächst für sieben Jahre angemietet. Am 3. Januar öffnen dort die Bürgerdienste, die Rentenstelle und das Standesamt - in der Nähe des Berliner Platzes.

Stadt: Gute Verkehrsanbindung

Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD) lobte bei einem Besichtigungstermin der neuen Räume in der Bismarckstraße die perfekte Anbindung der neuen Bürgerdienste an den öffentlichen Nahverkehr. Straßenbahnen-, S-Bahnen und Busse halten in direkter Nähe des ehemaligen Sparkassengebäudes, in dem ab dem dritten Januar die Bürgerdienste beheimatet sind. Aber auch zwei größere Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe.

Ehemalige Sparkasse: Luftiges atriumähnliches Gebäude

Bis April war in der Bismarckstraße 21-25 die Sparkasse mit einem Verwaltungsgebäude untergebracht. Viel Zeit hatte man für die Renovierung und Einrichtung des Gebäudes also nicht, betont Schwarz. Umso glücklicher sei er nun, dass alles rechtzeitig fertig geworden ist. Das Gebäude hat eine interessante, atriumähnliche Architektur, das heißt, dass es in der Mitte offen ist und sich Büros und Konferenzräume quadratisch um die offene Mitte gruppieren. Dadurch wirkt das Gebäude hell, offen und freundlich.

Freundlicher Empfang der neuen Kunden

Gleich im Eingangsbereich erwartet die Kunden der neuen Bürgerdienste und der Rentenstelle eine lange Infotheke. Hier können benötigte Formulare ausgehändigt und auch Passfotos an einem Automaten gemacht werden. Nachdem der Kunde eine Nummer gezogen hat, muss er im großzügigen Warteraum Platz nehmen, bevor er an einen der 14 Service-Schalter gerufen wird. Infotheke, Service-Schalter, Büroräume – alles wurde neu möbliert. Ein Umzug der über 30 Jahre alten Möbel aus dem Rathauscenter ins neue Gebäude hätte sich nicht gelohnt, so Andreas Schwarz.

Neues Trauzimmer: Erste Hochzeit am 4. Januar

Besonders stolz ist der Kämmerer auf das neue Trauzimmer. Noch wird das dunkle Parkett geölt und die roten, feierlichen Stühle stehen im Flur vor dem Zimmer. Aber bis zur ersten Trauung am 4. Januar wird alles fertig sein, so der Beigeordnete.

65 Mitarbeiter ziehen aus dem Rathauscenter ins neue Gebäude

Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Nach Weihnachten ziehen die letzten 65 Mitarbeiter der Stadt um. Wie geht es nach den sieben Jahren weiter? Ob die Stadt Ludwigshafen ein neues Rathaus bauen lässt, oder ob man bei dieser "Satellitenlösung" bleibe, so Schwarz, sei noch unklar. "Nichts ist beständiger als ein Provisorium", erklärt der Kämmerer. Doch mit diesem in der Bismarckstraße sei man sehr zufrieden.

Der Abriss des Ludwigshafener Rathauses startet 2022 - zunächst im Inneren des charakteristischen Hochhauses. Nach Angaben derv Stadtverwaltung werden zuerst Strom- und Wasserleitungen entfernt. Ab 2023 soll dann die Fassade des Rathausturms abgerissen werden. 2025 soll der Abriss dann beendet sein.