Der Stadtrat von Speyer will auf seiner Sitzung am Nachmittag entscheiden, ob das Bürgerbegehren gegen den geplanten Neubau der städtischen Kita „Regenbogen“ zulässig ist. Eine Bürgerinitiative hatte zunächst 30 Unterschriften zu wenig eingereicht, dann über 80 nachgereicht. Nach Angaben einer Sprecherin, rechne die BI mit der Ablehnung des Begehrens und wolle daher eventuell rechtlich dagegen vorgehen. Die Initiative will den Kita-Neubau in Speyer-Nord verhindern, damit nicht weitere Grünflächen versiegelt werden.

Der Stadtrat tagt um 17 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz.