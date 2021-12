Bürgerbegehren gegen Feuerwehrhaus gescheitert

per Mail teilen

Der Gemeinderat Jockgrim im Kreis Germersheim hat ein Bürgerbegehren gegen den Bau eines neuen Feuerwehrhauses auf einem benachbarten Waldstück abgelehnt. Vor der Sitzung am Donnerstagabend hatten 40 Bürgerinnen und Bürger gegen die Baupläne demonstriert, weil für das Feuerwehrhaus ihren Angaben zufolge etwa 7.000 Quadratmeter Wald gerodet werden müssten. Die Demonstranten hielten Plakate hoch, auf denen stand beispielsweise “Der Atem der Bäume schenkt uns das Leben“ oder “Für die Feuerwehr, aber gegen Waldrodung“. Die Initiatorinnen hatten der Gemeinde rund 7.000 Unterschriften vorgelegt. Ziel war, dass die Jockgrimer durch einen Bürgerentscheid über die Pläne der Gemeinde abstimmen können, das neue Feuerwehrhaus in einem Waldstück am westlichen Ortseingang zu bauen. Der Gemeinderat hat nun auf Empfehlung der Verwaltung entschieden, dass das Bürgerbegehren formal und inhaltlich nicht zulässig ist. Die Gemeinde hatte nach eigenen Angaben 13 mögliche Standorte für das dringend benötigte neue Feuerwehrhaus ausführlich geprüft. Im vergangenen März hatte der Rat sich dann für das Waldstück entschieden. Die Kritiker wollen nach eigenen Angaben weiter gegen den Bau kämpfen.