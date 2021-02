In Bad Dürkheim haben Einwohner ein Bürgerbegehren gestartet, um den Bau eines großen Hotels zu verhindern. Seit Montag wollen sie dafür Unterschriften sammeln. Mehr als 1.200 wahlberechtigte Einwohner Bad Dürkheims müssen das Anliegen unterstützen. Dann ist ein Bürgerentscheid möglich. Das Hotel mit 240 Betten soll nördlich des Wurstmarktplatzes auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei entstehen. Mit dem Bürgerentscheid soll der Stadt untersagt werden, das Gelände an Hotelinvestoren zu verkaufen. Nach Ansicht der Kritiker ist die Fläche klimatisch äußerst wertvoll. Zudem werde das Stadtbild durch ein großes Hotel erheblich beeinträchtigt. In einem offenen Brief an die Bad Dürkheimer Stadträte bitten die Hotelgegner, alternative Nutzungen des Areals zu prüfen.