In Ludwigshafen gab es in der Nacht auf Dienstag gleich zwei Raubüberfälle. Laut Polizei raubten maskierte und bewaffnete Täter eine Tankstelle und ein Café aus.

Der erste Überfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide, so die Polizei. Ein mit einer Skimaske vermummter Mann habe die dortige Tankstelle in der Budapester Straße betreten, den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Der Tankstellen-Mitarbeiter habe dem Unbekannten daraufhin den Inhalt der Kasse ausgehändigt. Danach flüchtete der Mann zu Fuß, so die Polizei. Laut Polizei erbeutete der Räuber etwa 600 Euro.

Tankstellenraub in Ludwigshafen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den maskierten Räuber gesehen haben oder Hinweise geben können, wo er sich aufhält. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist 1,80 bis 1,90 Meter groß, sehr schlank und hat vermutlich eine dunkle Hautfarbe. Der unbekannte Täter sprach akzentfrei deutsch. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Pullover mit weißem Streifen bis zu den Ellenbogen. Maskiert war der Täter mit einer schwarze Skimaske, einer schwarzen Sonnenbrille. Zudem trug er schwarze Handschuhe und hatte eine bunte Plastiktüte bei sich.

Überfall auf Café in der City - 5.000 Euro erbeutet

Kurz vor Mitternacht kam es zu dem zweiten Überfall in der Innenstadt von Ludwigshafen. Auch der Täter dort war maskiert, als er das Café betrat. Laut Polizeibericht richtete er eine Schusswaffe auf eine Angestellte und verlangte von ihr den Inhalt der Kasse. Die Frau habe ihm zwei Beutel mit Bargeld übergeben, insgesamt knapp 5.000 Euro.

Bevor der unbekannte Täter das Café in der Hemshofstraße verließ, versprühte er noch Pfefferspray und rannte dann davon. Die Angestellte und ein Gast erlitten durch das Pfefferspray Reizungen und mussten von einem Rettungsdienst behandelt werden.

Mit Sturmhaube durch die Hemshofstraße

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen sucht auch in diesem Fall Zeugen und beschreibt den Täter so: Er war komplett dunkel gekleidet, 1,80 bis 1,85 Meter groß und ein eher heller Hauttyp. Sein Gesicht soll er unter einer schwarzen Sturmmaske verborgen haben

In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Hinweise entgegen unter der Rufnummer: 0621 963-2773.