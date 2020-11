In Speyer beginnt am Sonntag offiziell die bundesweite Spendenaktion „Brot für die Welt“. Beim Gottesdienst in der Gedächtniskirche werden zum Auftakt wegen der Corona-Pandemi nur wenige Besucher erwartet. Die evangelische Kirche der Pfalz sprach im Vorfeld von 100 bis 150 geladenen Gästen. Unter anderem wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Grußwort sprechen. Damit dennoch jeder Interessierte den Gottesdienst verfolgen kann, wird er live am Sonntag im Ersten übertragen. Sorge bereitet „Brot für die Welt“ in diesem Jahr die Weihnachtskollekte: Weil auch an Heiligabend wohl weniger Leute in die Kirche dürfen als in den Vorjahren, könnte diese deutlich geringer ausfallen. In die Gedächtniskirche, beispielsweise, werden in diesem Jahr in einem Weihnachtsgottestdienst wohl maximal nur 200 Leute sitzen dürfen, wo eigentlich bis zu 1000 Platz hätten. Die evangelische Kirche der Pfalz ruft deswegen auf ihrer Internetseite dazu auf, online zu spenden.