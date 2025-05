Der Brezelfestumzug in Speyer findet in 2025 nun doch statt. Die Stadt und der Verkehrsverein Speyer haben eine gemeinsame Lösung gefunden: Es gibt im Juli eine "Brezelfestparade".

Das Brezelfest stand in seiner ursprünglichen Form bis vor kurzem auf der Kippe und ist zwischenzeitlich vom Verkehrsverein sogar abgesagt worden, weil die Sicherheitsauflagen zu hoch waren, erklärt eine Stadtsprecherin. Denn auf der ursprünglichen Strecke des Brezelfestumzugs, die drei Kilometer lang ist, gibt es mehr als 50 Zufahrtswege, die gesichert werden müssten. Das wäre mit zu viel Aufwand verbunden, meinte der Verkehrsverein.

Hintergrund des Ganzen ist ein Unfall, der sich im vergangenen Jahr auf dem Brezelfest in Speyer ereignete und für Aufsehen und Diskussion sorgte.

Brezelfestumzug in Speyer wird "Brezelfestparade"

Um den Umzug unter den geltenden Sicherheitsanforderungen realisieren zu können, wird es in diesem Jahr einige Änderungen geben, kündigt die Stadt an. So wird die sogenannte Brezelfestparade "als kompaktere Variante des traditionellen Umzugs" gestaltet. Das bedeutet: Dieses Jahr wird es nach Angaben der Stadt eine etwas andere Strecke für den Umzug geben, auf der ausschließlich bunt gestaltete Fuß- und Musikgruppen unterwegs sein werden. Motorisierte Fahrzeuge dürfen seit dem Unfall im vergangenen Jahr nicht mehr teilnehmen.

Die Strecke der Brezelfestparade in Speyer verläuft folgendermaßen : Die Parade startet in der Burgstraße, wie damals beim Umzug auch. Dann führt sie aber über die Obere Langgasse und Bahnhofstraße hin zum Postplatz. Von da geht es in die Maximilianstraße und zum Domplatz. Die Parade soll sich in Richtung Industriestraße / Karl-Leiling-Allee auflösen.

Ursprünglich ging der Umzug nach der Aufstellung in der Burgstraße über die Friedrich-Ebert-Straße, Wormser Landstraße, Hirschgraben und Bahnhofstraße. Dann ging es in Richtung Postplatz, Maximilianstraße und Domplatz, um endete kurz vor dem Festplatz.

Brezelfest in Speyer findet statt

Das Brezelfest wird in Speyer seit 1910 gefeiert und auf das Brauchtum will die Stadt auch in Zukunft nicht verzichten:

"Viele Speyerinnen und Speyerer fiebern schon von Kindesbeinen an jedes Jahr dem feierlichen Umzug entgegen. Da möchten wir unser Möglichstes tun, damit dieser auch 2025 stattfinden kann. Denn der Festumzug gehört zum Brezelfest wie das Brezelfest zu Speyer!", sagt die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Wer am diesjährigen Brezelfest teilnehmen möchte, kann sich unter www.Brezelfest-Speyer.de anmelden.