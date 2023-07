Ein Lastwagen ist in der Nacht auf Dienstag auf der A6 in Richtung Kaiserslautern in Höhe der Abfahrt Wattenheim in Flammen aufgegangen. Warum ist noch unklar.

Der Fahrer hat das Feuer laut Polizei frühzeitig bemerkt und sich rechtzeitig aus der Kabine retten können. Die Autobahn war demnach aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Kaiserslautern zeitweise voll gesperrt. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Bis Dienstagmittag soll die Fahrtrichtung Kaiserslautern der Polizei zufolge wieder frei sein.