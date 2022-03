Breitbandausbau verzögert sich nach Chaos

per Mail teilen

Im Landkreis Südliche Weinstraße verzögert sich offenbar der Breitbandausbau für das Internet. Grund ist, dass die bisherige Baufirma vom Projekt abgezogen und durch eine neue ersetzt werden musste. Offene Baugruben, Wasserschäden, kaputte Straßen. Die Baufirma, die bis vor wenigen Wochen dem Landkreis Südliche Weinstraße schnelles Internet bringen sollte, hat an etlichen Stellen, vor allem in Annweiler, Chaos hinterlassen. Das für den Breitbandausbau zuständige Unternehmen Inexio hat nun eine neue Baufirma gefunden. Die Bauarbeiten könnten nach Unternehmensangaben Mitte Januar weitergehen - oder je nach Witterung auch später. Der Stadtbürgermeister von Annweiler und mehrere Ortsvorsteher halten diesen Starttermin für nicht akzeptabel. Gerade die offenen Baugruben in der Nähe von Schulen und Kindergärten stellten ein erhebliches Gefahrenpotential da. Sie müssten schnellstens beseitigt werden.