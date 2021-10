Internet in der Pfalz: Pleiten, Pech und Pannen beim Breitbandausbau

Böhl-Iggelheim hat als erste Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis schnelles Internet. Andere Kreise sind da längst weiter. Doch für alle gilt: Die Bauarbeiten sorgten für viel Chaos.

Am Dienstag war der offizielle Startschuss für den Start der Breitband-Versorgung in Böhl-Iggelheim. Hier können Bürger nun mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabyte pro Sekunde im Internet surfen. Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises Clemens Körner (CDU), Vertreter der Ausbaufirma Inexio und eine Vertreterin des Bundes drückten einen symbolischen Startknopf.

Auf dem Foto: Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ, Schulleiter der Peter-Gärtner-Schule (Realschule Plus) Markus Jung, Landrat Clemens Körner, Ann-Kathrin Daflis von der Athenekom (agiert als Bewilligungsbehörde für den Bund), Neva Christ, Projektleitern von Inexio und Manfred Gräf, ehrenamtlicher Beigeordneter des Kreises verantwortlich für Schulen, Bäder und Bauen. SWR

Während im Rhein-Pfalz-Kreis bislang nur eine Gemeinde schnelles Internet hat, sieht es in anderen Kreisen besser aus: Im Kreis Südliche Weinstraße zum Beispiel sind bereits 17 Gemeinden mit dem neuen Breitbandinternetzugang versorgt. Aber auch hier läuft nicht alles rund.

Pannen beim Verlegen des Breitbandinternetzugang in Annweiler

In Annweiler kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Pannen. Wie der Bürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos) dem SWR sagte, hat die Baufirma, die die Kabel verlegen soll, immer wieder Wasser- und andere Leitungen, wie etwa Hausanschlüsse angebohrt. In einem Fall wurde sogar eine Straße unterspült.

Verteilerkasten für die neuen Glasfaserkabel der Firma Inexio. SWR

Weitere Orte im Kreis Südliche Weinstraße, in denen es ähnliche Probleme gab, waren Rinnthal, Burrweiler oder Gossersweiler, Rhodt unter Rietburg oder Billigheim-Ingenheim. Nach Angaben des Kreises sind die Schäden, die dort entstanden sind, mittlerweile behoben.

Gehwege bleiben monatelang offen

In der Gemeinde Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) gab es Probleme mit aufgerissenen Gehwegen. Wie Bürgermeister Werner Majunke (CDU) dem SWR mitteilt, soll eine beauftragten Baufirma über Monate unkoordiniert Bürgersteige für die Verlegung der Breitband-Kabel aufgerissen haben - und zwar oft ohne die Gemeindeverwaltung oder die Anwohner darüber zu informieren. Danach sollen die Wege oft nur provisorisch zugeschüttet worden sein. Jetzt überwacht die Gemeinde nach eigener Aussage die Bauarbeiten - seither laufe es besser.

"Mittlerweile schaut unser Erster Beigeordneter Gerd Schmitt immer wieder bei den Baustellen vorbei. Seitdem läuft es einigermaßen. Aber das ist ja eigentlich nicht seine Aufgabe."

Pannen auch beim Breitbandausbau in Böhl-Iggelheim

Vertreter der Firma Inexio haben beim Termin in Böhl-Iggelheim am Dienstag Stellung zu den Pannen in den Gemeinden genommen und sie eingeräumt. Das Unternehmen ist für den Ausbau des Breitband-Internetzugangs im Kreis Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und im Rhein-Pfalz-Kreis zuständig. Die Schäden würden aber bereits beglichen, heißt es. In Annweiler hat man aber noch keine Zusage, dass das tatsächlich klappt.

Im Rhein-Pfalz-Kreis habe es auch Pannen gegeben, sagt Landrat Clemens Körner (CDU). Allerdings seien diese nicht aus dem Rahmen gefallen. Nach Aussage des Landrats geht der weitere Ausbau jetzt zügig voran. Als nächsten Schritt will sich die Kreisverwaltung um eine Förderung für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten für Firmen bewerben. Dieser soll so schnell wie möglich umgesetzt werden. Denn: Bislang konnten in den Gewerbegebieten keine Firmen den Anschluss ans schnelle Internet beantragen. Denn, nur wer bislang einen Anschluss hatte, bei dem die Download-Geschwindigkeit bei unter 30 Megabyte pro Sekunde lag, konnte eine Förderung bekommen. Im vergangenen Jahr wurde diese Schwelle vom Bund angehoben. Jetzt können auch Firmenanschlüsse gefördert werden, die eine Download-Geschwindigkeit von 100 Megabyte pro Sekunde.

Keine weiteren Straßenaufbrüche

Immerhin: Es müssen jetzt nicht dieselben Straßen noch einmal aufgerissen werden. Denn die Gemeinden haben dafür gesorgt, dass in Straßen, in denen Anschlüsse für Wohnhäuser verlegt wurden und in denen auch Firmen ihren Sitz haben, bereits breitere Leerrohre verlegt wurden. Wie einer der verantwortlichen Mitarbeiter des Kreises sagte, kann in diese Rohre auch noch nachträglich Glasfaserkabel eingezogen werden.

Bis zum kommenden Frühjahr sollen nach Angaben der Kreisverwaltungen in den Kreisen Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und im Rhein-Pfalz-Kreis die meisten Gemeinden schnelles Internet haben. Im Kreis Germersheim, wo die Telekom ausbaut, soll es bis Ende 2022 dauern.