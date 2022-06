per Mail teilen

Der Wohnungsbrand vor vier Wochen in einem Mehrfamilienhaus in Lambrecht mit einer Toten ist wahrscheinlich durch eine liegengebliebene Zigarette verursacht worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Brandsachverständigen hätten keine Hinweise auf Brandbeschleuniger oder einen technischen Defekt gefunden. Die verstorbene sei starke Raucherin gewesen, so der Leitende Oberstaatsanwalt. Bei der Verstorbenen handelte es sich um die Wohnungsinhaberin.