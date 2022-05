Brandursache in ehemaliger Papierfabrik aufgeklärt

Gut eine Woche nach dem Brand in einer ehemaligen Papierfabrik in Neustadt hat ein Gutachter jetzt die Brandursache ermittelt. Demnach war das Feuer von einem abgestellten Fahrzeug ausgegangen und hat auf eine angrenzende Halle übergegriffen, in der sich unter anderem ein Restaurant befunden hat. Etwa 180 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, war Ursache des Feuers an dem Fahrzeug ein unvorhersehbarer technischer Defekt, der bei Reparaturarbeiten zu einer Verpuffung geführt hat. Der Eigentümer schätzt den entstandenen Gebäudeschaden auf drei Millionen Euro.