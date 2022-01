Brandursache nach Feuer im Mehrfamilienhaus geklärt

Zwei Wochen nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Germersheim steht die Brandursache jetzt fest. Laut der Landauer Kriminalpolizei hat ein elektrotechnischer Defekt das Feuer ausgelöst. Auch was die Schadenshöhe anbelangt, macht die Polizei jetzt konkrete Angaben: Die Beamten schätzen den Sachschaden inzwischen auf mindestens eine Million Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer im Germersheimer Stadtteil Sondernheim niemand. Aber über 20 Menschen mussten noch in der Brandnacht ihre Wohnung verlassen. Nach Angaben des Germersheimer Bürgermeisters Marcus Schaile (CDU) werden sie auch wohl nicht so schnell wieder in das Haus zurückkönnen. Es seien aber alle sicher untergebracht, einige auch mit Hilfe der Stadt.