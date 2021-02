Die Ursache für den Brand am Samstag beim Salzgebäck-Hersteller Intersnack in Frankenthal-Petersau ist noch unklar. Derzeit untersuchen Experten die Abluftanlage in einem Kesselhaus, in der das Feuer nach Angaben des Unternehmens ausgebrochen war. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand kurz nach sieben Uhr morgens gemeldet worden. Die Löscharbeiten zogen sich hin, weil offenbar auch Frittierfett Feuer gefangen hatte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Kesselhaus wurde geräumt. Bislang geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die Anlage ist außer Betrieb. Die Produktion laufe nach Unternehmensangaben aber in anderen Anlagen weiter.