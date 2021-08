Zwei Wochen nach dem Brand bei der BASF in Ludwigshafen ist die Brandursache jetzt geklärt. Wie eine Unternehmenssprecherin am Montag mitteilte, kam es in einer Produktionsanlage im Werksteil Süd nachts zu einem elektrischen Kurzschluss und zu einer weiteren Störung. Das Feuer sei nach sechs Stunden gelöscht gewesen. Verletzt wurde niemand. Wann die beschädigte Produktionsanlage wieder in Betrieb genommen werden kann, sei noch unklar. Über die Höhe des Schadens wollte die BASF-Sprecherin keine Angaben machen.