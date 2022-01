Nach Brand im Krankenhaus Kandel: Polizei schnappt Tatverdächtigen

per Mail teilen

Nach dem Brand an der Klinik im südpfälzischen Kandel hat die Polizei einen Tatverdächtigen wegen schwerer Brandstiftung festgenommen. Der 42-Jährige soll noch ein weiteres Feuer gelegt haben.

Der Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße soll am Neujahrstag an der Klinik in Kandel einen Wäschecontainer in Brand gesetzt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro. Drei Menschen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Notaufnahme des Krankenhauses war vorübergehend geschlossen worden.

Bad Bergzabern: Tatverdächtiger soll Auto eines Arztes angezündet haben

Nach Angaben der Polizei vom Freitag soll der Mann vor Silvester außerdem das Auto eines Arztes in Bad Bergzabern in Brand gesteckt haben. Es war auf dem Parkplatz des Klinikums dort in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die beiden Brände vorsätzlich gelegt hat.

Staatsanwaltschaft Landau: Mann hat Vorbehalte gegenüber Medizinern

Wie die Leitende Oberstaatsanwältin in Landau auf SWR-Anfrage sagte, sei der Mann bereits vor den mutmaßlichen Taten durch ausfälliges und verbal aggressives Verhalten gegenüber Klinikmitarbeitern auffällig geworden. Dadurch sei man auf ihn aufmerksam geworden. Zeugenbefragungen hätten den dringenden Tatverdacht erhärtet.

Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft, dass der 42-Jährige generell unzufrieden mit medizinischer Behandlung ist und eine negative Haltung gegenüber Ärzten und Krankenhausmitarbeitern hat. Ob der Mann selbst oder vielleicht Angehörige in einem der beiden Krankenhäuser in Behandlung waren, dazu hat die Staatsanwaltschaft keine Angaben gemacht.

Polizei: Hinweise auf Brandbeschleuniger

Laut Polizei hatten Gutachter in beiden Fällen Hinweise auf Brandbeschleuniger gefunden. Beim Brand im Krankenhaus Kandel wird dem 42-Jährigen schwere Brandstiftung vorgeworfen. Beim Brand des Autos Brandstiftung. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.