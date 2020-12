Luxusautos gehen in Flammen auf - Offenbar Brandstiftung

Polizei sucht in Dirmstein unbekannte Täter

Unbekannte haben zwei Luxusautos in Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) angezündet. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro, wie die Polizei Neustadt an der Weinstraße am Montag mitteilte.