Möglicherweise Brandstifter in Neustadt unterwegs

Die Polizei ermittelt nach einer Brandserie in Neustadt, möglicherweise durch einen Brandstifter. Bei einem der Brände erlitt eine Person Brandverletzungen.

Die Brandserie begann am späten Sonntagabend kurz nach 22 Uhr und dauerte bis zum frühen Montagmorgen um 3:20 Uhr. Laut Feuerwehr waren es insgesamt sechs Einsätze in zeitlich sehr naher Abfolge. Daher liege die Vermutung nahe, dass es sich um Brandstiftung handelt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Andere konkrete Hinweise gebe es bislang nicht, außer dass an einem Brandort eine Person mit Kapuzenpulli und schwarzer Jacke beobachtet wurde. Bei der Brandserie entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro.

Der abgelöschte Grünabfall vom Hänger Feuerwehr Neustadt

Brandserie beginnt scheinbar harmlos

Als erstes brannte am späten Sonntagabend Grünabfall am Gebäude des Verwaltungs- Finanz und Amtsgerichts in Neustadt. Auf einem Anhänger, der auf einem Parkplatz neben der Einfahrt zur Tiefgarage zu dem Gebäude abgestellt war, stand Grünabfall in Flammen. Der Hänger wurde vom Gebäude weggezogen, der abfall ausgekippt und gelöscht.

Weitere Feuerwehr-Einsätze in schneller Abfolge

Direkt nach diesem Einsatz meldeten Anwohner ganz in der Nähe im Osten von Neustadt einen Flächenbrand. Auch dieser war schnell gelöscht aber eine halbe Stunde später brannte in der selben Straße einige Meter weiter ein Gebüsch.

Baum, Müll und Reifen in Flammen Feuerwehr Neustadt

Baum steht in Flammen

Kaum war dieser Brand gelöscht und die Feuerwehr zurück im Feuerwehrhaus, ging der nächste Alarm. Diesmal brannte es rings um einen Baum herum: Ein Holzstapel, ein Kunststoffabsperrgitter und Reifen standen lichterloh in Flammen. Auch ein geparktes Auto wurde beschädigt.

Noch während dieser Einsatz beendet wurde, wurde ein Kellerbrand gemeldet. Es war jedoch lediglich ein Kleinbrand auf einem Parkplatz.

Eingang zum Verschlag am Mehrfamilienhaus Feuerwehr Neustadt

Brand in Mehrfamilienhaus

Auch wieder während des Einsatzes auf dem Parkplatz ging schon der nächste Alarm ein. Mittlerweile war es kurz vor zwei Uhr morgens. Laut Feuerwehr brannte es in einem Mehrfamilienhaus in einem Abstellraum in dem Müll und Wertstoff lagerte. Durch die offene Tür zog demnach Rauch ins Haus.

Die Feuerwehr rettete 11 Bewohner, zwei über ein Hubrettungsfahrzeug, sowie einen Hund und eine Katze aus dem Gebäude. Die Feuerwehr war die Nacht über mit elf Fahrzeugen und insgesamt 60 Kräften im Einsatz.

Laut Polizei hatte bei einem der Brände ein Bewohner versucht, zu löschen. Er erlitt Brandverletzungen und wurde in die BG-Klinik in Ludwigshafen gebracht.

Zu jedem einzelnen der Brände sucht die Polizei Zeugen.