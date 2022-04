Polizei ermittelt wegen Brandserie

In Frankenthal ermittelt die Polizei wegen einer Brandserie. In der Mahlastraße hatte es seit Mitte Februar siebenmal in Kellern gebrannt. Außerdem waren Müllcontainer angezündet worden. In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Alarme zugenommen. Seit Samstag musste die Feuerwehr viermal Richtung Mahlastraße ausrücken. Die Polizei geht angesichts dieser Häufung davon aus, dass die Ereignisse zusammenhängen. Sie sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Aktuell seien zwei Kriminalbeamte allein mit den Vorfällen in der Mahlastraße beschäftigt, hieß es von der Polizei. Es gebe es noch keinen konkreten Tatverdacht. Bei den Bränden ist niemand verletzt worden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.