Hausfassadenteile auf Gleisen - Zugstrecke zeitweise gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern war am Dienstagnachmittag zeitweise voll gesperrt. Seit dem frühen Abend ist sie wieder eingleisig befahrbar. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt. In Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) war ein Teil einer Hausfassade auf die Bahngleise gestürzt. Für Reisende zwischen Kaiserslautern und Neustadt wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Neben der Bundespolizei ist auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Derzeit überprüfen Statiker, ob von dem Haus eine weitere Gefahr ausgeht. Verletzt wurde niemand. Auch an Bahnfahrzeugen sei kein Schaden entstanden.