Auf das Gesundheitsamt in Germersheim ist möglicherweise ein Brandanschlag verübt worden. Die Zentrale Kriminalinspektion Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen - wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Polizei teilte mit, sie sei weiter auf der Suche nach Zeugen. In der Nacht zum Samstag sei am Gesundheitsamt in Germersheim die Eingangstür aus Holz angezündet worden.

Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand. Eine Gefahr für umliegende Gebäude oder Anwohner habe nicht bestanden.

Feuerwehreinsatz Gesundheitsamt Germersheim SWR

Erste Schätzung: Schaden von mehreren tausend Euro

Der Schwelbrand habe über längere Zeit das gesamte Gebäude verraucht, teilte die Kreisverwaltung mit. Verletzt wurde niemand. Nach einer ersten Schätzung liegt der Sachschaden bei mehreren tausend Euro.

Landrat: Offenbar gezielter Anschlag

Landrat Fritz Brechtel (CDU) zufolge gibt es Anzeichen für einen gezielten Anschlag. "Ich habe keinerlei Verständnis für eine solche Tat", sagte er. "Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes arbeiten seit fast zwei Jahren bis an ihre Belastungsgrenzen für die Menschen im Kreis." Ein Anschlag würde sich gezielt gegen die wichtige Arbeit der Angestellten richten, so Brechtel.