Südpfalz: Hoher Schaden nach Brand auf Weingut in Winden

Bei einem Brand auf einem Weingut in Winden (Kreis Germersheim) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

dpa Bildfunk IMAGO / Andreas Gora

Nach dem Brand auf dem Anwesen eines Winzers in Winden (Kreis Germersheim) dauern die Ermittlungen der Kripo an. Am Montagnachmittag untersuchten Experten den Brandort. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Brand in Weingut in Winden: Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Wie der Inhaber des Weingutes dem SWR auf Nachfrage mitteilte, ist bei dem Brand am Montag ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Zunächst ging die Polizei von einem Millionenschaden aus. Bei dem Feuer wurden eine Scheune und eine Betriebshalle des Weinguts - unter anderem mit einer Weinpresse und Weinfässern - darin zerstört, so der Winzer Peter Bitzel.

Wohnhaus des Winzers unbeschadet, keiner verletzt

Das Wohnhaus des Winzers blieb unbeschadet, verletzt wurde niemand. Das Feuer sei am Sonntagabend gegen 23 Uhr ausgebrochen, so Bitzel, die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Insgesamt sechs Menschen, darunter Mitarbeiter des Winzers, die im Gebäude neben der Scheune wohnten, seien bei einem anderen Landwirt untergekommen.