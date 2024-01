per Mail teilen

Nach dem tödlichen Brand in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) hat die Enkelin der gestorbenen Frau eine Spendenkampagne gestartet. Bisher kamen über 10.000 Euro zusammen.

Wenn sich Vanessa Herrmann das ausgebrannte Winzerhaus ihrer Großeltern anschaut, kommen bei ihr die schlimmen Erinnerungen an den 20. Dezember hoch - den Tag des Brandes. Hier in Weisenheim am Sand lebten ihre Großeltern. Aber jetzt ist nichts mehr, wie es war: Die Enkelin trauert um ihre Oma, die bei dem Feuer ums Leben kam. Ausgelöst wurde es laut Gutachten durch eine defekte Nachttischlampe.

Rentnerin bei Brand tödlich verletzt, Ehemann überlebt

Die 72-jährige Oma von Vanessa Herrmann starb an einer Rauchvergiftung. Der Opa überlebte hingegen, denn er war nicht Zuhause: Der 87 Jahre alte Mann lag wegen einer Verletzung in einem Krankenhaus in Frankenthal.

Nach Brand hat Familie hohe Kosten

Neben der Trauer und dem Schock kommen auf die Pfälzer Familie jetzt vor allem hohe Kosten zu. Allein die Beerdigung kostet rund 7.000 Euro, rechnet die Enkelin vor. "Wir schwimmen nicht in Geld."

Neben der Beerdigung braucht nun auch der Opa Hilfe. Er hat sein komplettes Hab und Gut verloren, keine Kleidung und keine Wohnung mehr. Das Feuer hat außerdem die Versicherungsunterlagen vernichtet, möglicherweise könnte es schwer werden, fürchtet die Enkelin, eine Entschädigung zu bekommen.

Enkelin startet Spendenkampagne

Wie also trotzdem die Ausgaben schnell stemmen, überlegte Enkelin Vanessa Herrmann. Eine Freundin brachte sie schließlich auf die Idee: eine Online-Spendenaktion.

Mit Erfolg, denn nach rund 2 Wochen sind schon über 10.000 Euro zusammengekommen. "Ich bin immer noch sprachlos, wie viele gespendet haben", sagt Herrmann. Sie habe nie gedacht, dass die Leute so selbstlos seien.

Viele Spenden: Opa bricht in Tränen aus

Ihr Opa sei sogar in Tränen ausgebrochen, als er von der hohen Spendenbereitschaft gehört habe. Viele aus Weisenheim am Sand hätten gespendet, auch die Feuerwehr habe aus ihrer Kasse Geld gegeben.

Die Spenden können zwar den schmerzhaften Verlust nicht ungeschehen machen. Aber die Familie von Vanessa Herrman hat jetzt wieder Hoffnung geschöpft.