Ludwigshafen: Brand in katholischer Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt

In Ludwigshafen-Oggersheim ist am Mittwoch ein Feuer in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt ausgebrochen. Wie konnte es zu dem Brand kommen?

Verkohlte Figuren aus der Wallfahrtskirche in Ludwigshafen SWR Nach Angaben der Feuerwehr Ludwigshafen hatte zunächst der Altar in der Wallfahrtskirche gebrannt. Das Feuer griff dann auch auf die Dachkonstruktion über, ehe es unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das Dach über dem Altar ist nach Feuerwehrangaben jetzt einsturzgefährdet. Mariä Himmelfahrt: Priester entdeckte den Brand Ein Priester hatte den Brand am Mittwochvormittag entdeckt, zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen gelöscht und dann die Feuerwehr alarmiert. Der Mann kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Durch den beherzten Einsatz des Mannes sei das Schlimmste verhindert worden, "dass die ganze Wallfahrtskirche ausbrennt", sagte Markus Magin, Generalvikar des Bistums Speyer, dem SWR vor Ort. "Das Schlimmste ist verhindert, trotzdem ist ein enormer Schaden da", so der Verwaltungschef. Auch das Wallfahrtsbild der Madonna in der Kirche sei stark beschädigt. Das werde eine große Herausforderung für die Restauratoren des Bistums. Der Generalvikar Markus Magin am Brandort SWR Kirchenbrand in Ludwigshafen: 30 Einsatzkräfte beteiligt Die Rauchentwicklung bei dem Brand war laut Feuerwehr zeitweise sehr stark. Bei den Löscharbeiten waren etwa 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Nachtwache der Feuerwehr soll mögliche Glutnester bekämpfen. Die Brandursache steht noch nicht fest. Auch der Schaden ist noch unklar. Am Donnerstag sollen sich Experten den Brandort anschauen. Aus Sicherheitsgründen durfte die Kirche nach dem Feuer bislang nicht betreten werden. Die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim wurde im Oktober 1777 eingeweiht.