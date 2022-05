Ein brennendes Auto hat offenbar den Brand in einer ehemaligen Papierfabrik in Neustadt an der Weinstraße am Wochenende ausgelöst. Die Ermittlungen sind aber trotzdem noch nicht abgeschlossen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch war das Auto in einer Halle auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Neustadt an der Weinstraße gestanden. Der Autobesitzer hat ausgesagt, er habe den Wagen repariert, als es plötzlich eine Verpuffung gegeben und das Fahrzeug in Flammen gestanden habe. Das Feuer hat dann offenbar auf die angrenzende Halle übergegriffen, in der sich unter anderem ein Restaurant befindet. Etwa 180 Menschen mussten dort in Sicherheit gebracht werden. Brand in Papierfabrik Neustadt: Warum fing Auto Feuer? Jetzt soll untersucht werden, warum das Auto in der Halle überhaupt in Brand geriet. Mögliche Ursachen sind laut Staatsanwaltschaft ein technischer Defekt oder eigenes Verschulden des Autobesitzers.