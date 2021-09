per Mail teilen

Bei einem Tiefgaragenbrand ist in der Nacht zum Samstag ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Feuerwehrangaben zufolge waren vier Autos in Brand geraten. Dabei seien weitere Fahrzeuge beschädigt worden, hieß es. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 1,5 Millionen Euro.