Tiefgaragenbrand: mehr als 100.000 Euro Schaden

Die Polizei schätzt den Schaden beim Brand in einer Tiefgarage in Frankenthal auf deutlich höher als 100.000 Euro. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage mitgeteilt.

Bei dem Feuer am vergangenen Wochenende in der Parkgarage eines Wohnhauses, waren zwei Autos und zwei Motorräder total ausgebrannt und weitere 50 Fahrzeuge beschädigt worden. Derzeit sei ein Gutachter dabei, jeden einzelnen Schaden zu untersuchen. Auch die Untersuchungen zur Brandursache laufen nach Angaben des Polizeisprechers auf Hochtouren. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden. Deswegen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ob es Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. Auch nicht, ob es einen Zusammenhang mit anderen Bränden in der gleichen Straße in Frankenthal gibt.