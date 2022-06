per Mail teilen

Bei der Firma Südmüll in Landau-Queichheim ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brennt Dämmmaterial auf dem Firmengelände. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten aber an. Verletzt worden sei niemand. Die Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schädliche Dämpfe könnten nicht ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist bisher unklar.