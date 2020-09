In einem Recycling-Betrieb in Ludwigshafen ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, brannten mehrere Schrottautos und Teile einer Halde mit Recyclingmaterial. Durch platzende Autoreifen habe es Knallgeräusche wie bei Explosionen gegeben. Die anfängliche Warnung wegen einer Richtung Ludwigshafen-Rheingönheim ziehenden Rauchwolke sei jedoch inzwischen wieder aufgehoben worden. Die Polizei sei auf dem Gelände des Autoschrott-Recyclingbetriebs. Was das Feuer ausgelöst hat ist laut Polizei noch unklar. Auch die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.