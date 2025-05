Hat ein 26-Jähriger seine eigene Wohnung angezündet?

Brand mit Explosion in Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt hat am Donnerstag einen Schaden von einer Million Euro verursacht. Die Ermittler vermuten, dass der 26-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung das Feuer selbst gelegt hat.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag mitteilten, deuten die bisherigen Ermittlungen darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich mit Benzin gelegt wurde. Im Verdacht steht der 26-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung. Der Mann war bei dem Brand und der Explosion - die Staatsanwaltschaft spricht von Verpuffung - schwer verletzt worden. Er ist in einem Krankenhaus und konnte bislang nicht zu dem Vorfall vernommen werden. Eine Million Euro Schaden Andere Menschen wurden nicht verletzt. Das Motiv der Brandstiftung müsse laut Polizei noch ermittelt werden. Durch das Feuer und die Löscharbeiten sei das gesamte Gebäude unbewohnbar. Das Gebäude aus den 1930er Jahren wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten unbewohnbar. Hausverwaltung: Schaden von einer Million Euro Der Schaden wird laut Hausverwaltung auf rund eine Million Euro geschätzt. Mehrere weitere Bewohner des Hauses wurden von der Stadtverwaltung Neustadt anderweitig untergebracht.