Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wachenheim haben sich gestern Abend drei Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war es gegen 19 Uhr zu einer sogenannten Rauchgasentzündung gekommen. Dabei erlitten ein Mann, eine Frau sowie ein Kind leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Wegen starker Rußentwicklung ist die Wohnung in Wachenheim vorerst unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.