In Ludwigshafen hat am Montag ein Zweifamilienhaus gebrannt. Das Feuer war laut Polizei wahrscheinlich auf dem Balkon ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, aber die Haustiere starben.

Das Feuer breitete sich rasch vom Balkon im ersten Obergeschoss auch ins Innere des Gebäudes aus. Die Bewohner waren nicht zu Hause - auch nicht die der Erdgeschosswohnung. Es bildete sich starker Qualm. Da es nahezu windstill war, stieg der Rauch steil in den Himmel und war weithin sichtbar.

Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehr löschte den Brand in Ludwigshafen-Oggersheim in weniger als einer halben Stunde. Allerdings ist das Haus durch die Flammen und Verrußung stark in Mitleidenschaft gezogen. Es ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand Schaden von rund 100.000 Euro. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter.

Vier Katzen bei Feuer erstickt

Beim Wegräumen der Brand-Trümmer fanden die Einsatzkräfte in der Brandwohnung im ersten Obergeschoss vier tote Katzen. Sie waren nicht verbrannt, aber wahrscheinlich durch den Rauch erstickt.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.