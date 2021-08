In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Oggersheim hat es am Freitagabend gebrannt. Vier Bewohner haben nach Polizeiangaben dabei leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Feuerwehr habe den Brand in der ersten Etage des Hauses gegen 21 Uhr schnell löschen können. Der Schaden liege im vierstelligen Eurobereich. Die Brandursache ist noch unklar.