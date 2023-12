Weisenheim am Sand: Defekte Nachttischlampe Brandursache

Eine Tote am Mittwoch in einem Winzerhaus im Ortskern

In Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) hat es am Mittwoch in einem Winzerhaus gebrannt, eine Person kam dabei ums Leben. Wie die Polizei mitteilt, war eine defekte Nachttischlampe Auslöser für den Brand.

Nach Angaben der Polizei Neustadt gegenüber dem SWR war eine defekte Nachttischlampe die Ursache für einen Brand in Weisenheim am Sand. Am Mittwoch hatte das Winzerhaus im Ortskern gebrannt. Bei der Leiche handelt es sich wahrscheinlich um die 72-jährige Bewohnerin des Hauses, die Identität der Person ist aber noch nicht zweifelsfrei geklärt. In der Woche nach Weihnachten soll die Leiche obduziert werden. Der 87 Jahre alter Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einem Krankenhaus in Frankenthal. Der Hund der Familie konnte sich noch aus dem Haus retten. Brand in Weisenheim am Sand von außen nicht sichtbar gewesen Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Feuer in dem Häuschen im eng bebauten Ortskern am Mittwochvormittag um kurz nach 10 Uhr ausgebrochen. Von außen war der Brand demnach zunächst gar nicht bemerkt worden. Das Gebäude brannte innen komplett aus. Wie der Feuerwehrsprecher dem SWR sagte, war während des Einsatzes zunächst befürchtet worden, dass das verwinkelte, alte Gebäude einstürzen könnte. Die Leiche wurde nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr erst gefunden, nachdem das Feuer am Mittag gelöscht war. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen Bei dem Feuer hatte sich starker Qualm entwickelt. Die Anwohner im östlichen Ortsteil von Weisenheim waren deswegen aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 200.000 Euro.