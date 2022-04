Brand in Tiefgarage mit vermutlich hohem Schaden

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Frankenthal waren in der Nacht auf Samstag nach Angaben der Polizei etwa 100 Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk im Einsatz. 47 Menschen seien aus dem zu der Garage gehörenden Wohngebäude evakuiert worden. Ein Mensch musste laut Polizei mit einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen drei Uhr 20 war die Feuerwehr alarmiert worden. Die starke Rauchentwicklung habe den Einsatz in der Tiefgarage erschwert. Als Brandherd stellten die Feuerwehrleute einen PKW sowie mehrere Motorräder fest, die Ursache ist unklar. Die Polizei kann den Schaden noch nicht schätzen, weil bisher unbekannt ist, wie viele weitere Fahrzeuge in der Garage in Mitleidenschaft gezogen wurden.