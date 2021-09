Der Brand einer Sauna hat in einem Einfamilienhaus in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis einen Schaden von etwa 170.000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Donnerstagabend gegen 21 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand in Neuhofen niemand.