Brand in ehemaliger Gaststätte wohl technischer Defekt

per Mail teilen

Der Brand vom vergangenen Freitag in einer ehemaligen Gaststätte in Frankeneck im Kreis Bad Dürkheim ist wahrscheinlich durch einen technischen Defekt entstanden. Brandermittler und ein Brandsachverständiger haben heute bei einer erneuten Untersuchung festgestellt, dass fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer ausgeschlossen werden kann. Der Brand war in einer überdachten Terrasse ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Hauptgebäude übergriffen.