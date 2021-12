Feuer in Wohnung - Bewohner sind in Urlaub

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat in der Nacht auf Mittwoch in Frankenthal einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei war in einer Wohnung des Hauses Feuer ausgebrochen. Die Bewohner seien zurzeit in Urlaub. Die meisten übrigen Bewohner des Hauses hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Zwei Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Verletzt worden sei niemand. Zwei Wohnungen sind laut Polizei unbewohnbar. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien noch unklar.