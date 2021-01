per Mail teilen

In einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal hat am Freitagvormittag der Dachstuhl gebrannt. Nach Angaben der Polizei mussten 18 Menschen das Gebäude im Albrecht-Dürer-Ring verlassen. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 11 Uhr sei es der Feuerwehr gelungen, den Brand zu löschen. Die Höhe des Schadens und die Ursache für das Feuer stehen noch nicht fest.