Bei einem Brand am Ortsrand von Ludwigshafen-Oggersheim ist am Freitag ein Einfamilienhaus zerstört worden. Wie die Polizei mitteilt, dauerten die Löscharbeiten bis in den Abend. Das Feuer im Dachstuhl war am Nachmittag ausgebrochen. Es sei niemand verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens und die Brandursache seien noch unklar.