Bei einem Brand im Gebäude einer Firma im Industriepark in Mutterstadt ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war das Feuer am Dienstagnachmittag aus ungeklärter Ursache im Technikraum des Gebäudes ausgebrochen. Das Gebäude habe vollständig gebrannt. Ein Feuerwehrmann sei bei Löscharbeiten leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zu dem Brand dauern laut Polizei an.