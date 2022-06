Putzwagen sorgt für Brand in der Gesamtschule

In der Integrierten Gesamtschule in Grünstadt im Kreis Bad Dürkheim hat es am Freitag gebrannt. Nach Angaben der Polizei geriet in der ersten Etage der Reinigungswagen einer Putzfrau nachmittags in Brand. Dem Hausmeister sei es gelungen, das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt habe es nur noch Unterricht in der Sporthalle und in einem anderen Flügel des Gebäudes gegeben. Als Brandursache in Grünstadt vermuten Polizei und Feuerwehr eine chemische Reaktion verschiedener Reinigungsmittel im Müllsack des Putzwagens.